Япония построит завод на Луне

Япония к 2035 году планирует построить завод по производству водородного топлива на Луне. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на агентство Kyodo.

Фабрику возведут в районе южного полюса, где находятся залежи льда. Из него будут производить топливо, а также кислород и водород. Последний будут использовать для топлива, чтобы передвигаться по самой Луне или между земной орбитой и окололунной космической станцией.

Такой проект позволит снизить затраты на транспортировку топлива с Земли, а также послужит шагом в освоении космоса и Луны в частности.

Напомним, что в июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай, скорее всего, будут осваивать Луну вместе, и отметил, что РФ намерена построить там научную базу.