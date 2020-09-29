Избиратель или кандидат: готовы ли вы к выборам депутатов Жогорку Кенеша? Тест

В это воскресенье состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент избирается по партийным спискам сроком на пять лет.

В Кыргызстане будет открыто 2 тысячи 462 участка, еще 44 — за рубежом. В окончательный список избирателей внесены 3 миллиона 523 тысячи 532 человека.

Исполнить свой гражданский долг каждый кыргызстанец, достигший 18-летнего возраста, может 4 октября с 8.00 до 20.00 на том участке, к которому прикреплен.

Многие кыргызстанцы уже определились с выбором, но есть и такие, кто практически не располагает информацией о предстоящем голосовании. 24.kg предлагает своим читателям пройти тест и узнать, к какой категории они относятся.