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Общество
Сюжет: Тесты ИА «24.kg»

Избиратель или кандидат: готовы ли вы к выборам депутатов Жогорку Кенеша? Тест

В это воскресенье состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент избирается по партийным спискам сроком на пять лет.

В Кыргызстане будет открыто 2 тысячи 462 участка, еще 44 — за рубежом. В окончательный список избирателей внесены 3 миллиона 523 тысячи 532 человека.

Исполнить свой гражданский долг каждый кыргызстанец, достигший 18-летнего возраста, может 4 октября с 8.00 до 20.00 на том участке, к которому прикреплен.

Многие кыргызстанцы уже определились с выбором, но есть и такие, кто практически не располагает информацией о предстоящем голосовании. 24.kg предлагает своим читателям пройти тест и узнать, к какой категории они относятся. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166654/
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