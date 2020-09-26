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Общество

Во всех больницах Иссык-Кульской области ликвидируют частные аптеки

Во всех больницах Иссык-Кульской области ликвидируют частные аптеки. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в регионе Балбак Тулобаев.

По его словам, на их месте откроют социальные аптеки, где медикаменты будут в разы дешевле.

«Сейчас внутри наших областных больниц очень много частных аптек, там все очень дорого. Некоторые из них даже получили красные книги. Как можно внутри больницы получить красную книгу для аптеки? Мы будем оспаривать это в суде. Начнем открывать социальные аптеки во всех больницах региона. Планируем, что с начала 2021 года система начнет работать», — рассказал Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166409/
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