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Общество

На благоустройство пляжной зоны в селе Тон потратят 15 миллионов сомов

На благоустройство и озеленение пляжной зоны Кекилик в селе Тон Иссык-Кульской области планируют выделить 15 миллионов сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Поставщики могут подавать предложения до 2 июля. Срок выполнения — 60 календарных дней.

В сопроводительных документах предусмотрены установка пляжных зонтов из профнастила, мусорных урн, обшитых досками, скамеек, организация уличного освещения и комплексной детской игровой площадки.

Официальное открытие туристического сезона в Чолпон-Ате, напомним, состоялось 3 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333115/
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