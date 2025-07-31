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Общество

В Кыргызстане запустили приложение для контроля за ценами на лекарства

Фото из интернета. Лекарства

В Бишкеке состоялась пресс-конференция, посвященная мобильному приложению «Дары-дармек», которое разработал департамент лекарственного обеспечения и медицинских изделий при поддержке Министерства здравоохранения.

На пресс-конференции спикеры подробно рассказали о том, как работает приложение и где его можно скачать.

«Приложение удобно для пользователей тем, что потребитель может проверить зафиксированную государством стоимость лекарства, а также посредством сканирования штрих-кода на упаковке узнать всю информацию о нем. К тому же пользователи могут ввести название нужного препарата в поисковик и посмотреть ближайшие аптечные пункты, где можно его приобрести», — подчеркнула заместитель директора департамента Мариям Джанкорозова.

 

Отмечается, что «Дары-дармек» будет предоставлять гражданам информацию о медикаментах, подлежащих регулированию в Кыргызстане. Также в нем будут задействованы все аптеки по республике.

По словам разработчиков, при фиксации завышения цен потребители могут через приложение сообщить о жалобе. Далее она будет направляться в Службу антимонопольного регулирования.

Отмечается, что «Дары-дармек» будет регулярно обновляться, включая в базу новые препараты и функции обратной связи, что сделает механизм контроля еще эффективнее.

На сегодня приложение можно скачать на платформах Android и iOS.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338092/
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