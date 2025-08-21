08:32
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Общество

Незаконная продажа сильнодействующих лекарств: в Бишкеке проверили аптеки

В Бишкеке сотрудники милиции проверили аптеки, чтобы выявить факты незаконной продажи сильнодействующих лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

Отмечается, что цель рейда — пресечение незаконного оборота сильнодействующих препаратов. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно со службой общественной безопасности проверила 20 аптек. Владельцам и продавцам разъяснили требования действующего законодательства и напомнили, что незаконная реализация рецептурных лекарств влечет ответственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340401/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане запустили приложение для контроля за ценами на лекарства
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
В городе Ош объявлен месячник по борьбе с аптечной наркоманией
Продажа наркотиков. Депутат просит президента разрешить проверять аптеки
Депутат возмущен, что цены в государственных аптеках такие же, как и в частных
Проверку аптек в Бишкеке, где продают лекарства без рецепта, не разрешили
Аптечная наркомания прогрессирует, а доступной помощи подросткам нет
В Кыргызстане откроют еще 13 государственных аптек «Эл Аман»
В Джалал-Абаде подросткам продавали психотропные препараты
Цены на лекарства в Бишкеке. Что предлагают жителям столицы разные аптеки
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
Онлайн-переводы в&nbsp;Турцию&nbsp;&mdash; в&nbsp;пару кликов через MBANK Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
21 августа, четверг
08:23
Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и криптобирж Кыргызстана Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и к...
08:23
Мониторинг цен на мясо в регионах провел Минсельхоз
08:16
Незаконная продажа сильнодействующих лекарств: в Бишкеке проверили аптеки
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 августа, среда
23:51
В Бишкеке прошла игра «Заковат», инициатором которой выступила Саида Мирзиеева
23:39
Apple впервые будет производить все четыре модели iPhone 17 в Индии
23:20
Начало построения цифровой экосистемы: глава кабмина о покупке Beeline госбанком
23:03
В Израиле одобрили проект по строительству поселений на Западном берегу Иордана
22:44
Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет