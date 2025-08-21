Незаконная продажа сильнодействующих лекарств: в Бишкеке проверили аптеки

В Бишкеке сотрудники милиции проверили аптеки, чтобы выявить факты незаконной продажи сильнодействующих лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

Отмечается, что цель рейда — пресечение незаконного оборота сильнодействующих препаратов. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно со службой общественной безопасности проверила 20 аптек. Владельцам и продавцам разъяснили требования действующего законодательства и напомнили, что незаконная реализация рецептурных лекарств влечет ответственность.