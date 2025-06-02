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Экономика

Иссык-Кульская область на развитие получила 587 миллионов сомов из бюджета

За первые четыре месяца 2025 года из республиканского бюджета на развитие Иссык-Кульской области направили 586,8 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Средства выделяли на разные нужды. Большую часть — 313,6 миллиона сомов — направили на поддержку муниципальных предприятий, отвечающих за отопление.

На составление генеральных планов для населенных пунктов выделили 57 миллионов сомов, на содержание детских садов — 18,3 миллиона, а 24,1 миллиона пошли на частичную компенсацию расходов на электроэнергию.

Еще 60,6 миллиона сомов область получила в виде регулярной финансовой поддержки из бюджета, а 2 миллиона — как приз победителям конкурса «Лучшее айыльное правительство».

Кроме того, по решению кабмина на развитие Балыкчи дополнительно выделили 32,1 миллиона сомов. А на компенсацию расходов айыльных округов за электроэнергию — еще 79,1 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331186/
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