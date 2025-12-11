09:45
Происшествия

В Ак-Суйском районе в снежный занос попали 11 легковушек

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области 10 декабря из-за сильной метели автомобили застряли в снежных заносах. Об этом сообщил пресс-центр МЧС.

По его данным, в селах Сары-Камыш, Боз-Учук, Качыбек и Ичке-Жергез из снежных заносов в общей сложности извлекли 11 легковых автомобилей. На месте работали оперативная группа Ак-Суйского районного отдела МЧС по Иссык-Кульской области и службы гражданской обороны.

На местах для расчистки дороги задействовали 14 единиц инженерной техники.

Напомним, в Тюпском районе из снежного заноса освободили восемь автомобилей.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды с 8 по 10 декабря. В связи с осадками в ряде горных районов синоптики прогнозировали сходы снежных лавин и образование снежных заносов.
