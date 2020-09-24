По драке в Араване возбудили дело по статье «Хулиганство»

По факту массовой драки в Араванском районе дело возбудили по статье «Хулиганство». Об этом на заседании ЦИК сообщил заместитель начальника следственной службы МВД КР Нурдин Эшимкан уулу.

По его словам, по решению суда четыре гражданина водворили в СИЗО, двоих в качестве подозреваемых поместили в ИВС, 12 человек находятся в больнице.

Он добавил, что драка произошла после заявления кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» Ильхома Маннанова, что он помог отремонтировать автодорогу.

«Собравшиеся ответили, что дорогу построил айыл окмоту. После отдельные граждане начали толкать друг друга. Когда кто-то увидел, что конфликт снимают, началась драка», — сказал Нурдин Эшимкан уулу.

По его словам, на месте не было сотрудников милиции, партия не уведомила органы внутренних дел о мероприятии. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место после вызова.

Член ЦИК Бактияр Кадыров поинтересовался, носил ли инцидент партийно-политический или межэтнический характер. На что представитель МВД ответил отрицательно.

В Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.