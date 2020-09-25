Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи

Центр экстренной медицины Бишкека одним из первых принял на себя удар, когда коронавирус буквально косил жителей города. Медики скорой помощи работали в режиме нон-стоп, выезжая на вызовы. Сейчас нагрузка уменьшилась. Но республиканский штаб прогнозирует вторую волну COVID-19 на ближайший период.

Готовы ли врачи отразить новый вирус и спасать бишкекчан, 24.kg рассказал глава столичной скорой помощи Искендер Шаяхметов.

— Искендер Белекович, у коллектива службы 103 была передышка?

— Мы начали работать без выходных со 2 февраля. Наши медики встречали в аэропорту контактирующих лиц и отвозили их в обсервацию и Военный госпиталь. Во время пика мы были обеспечены средствами индивидуальной защиты на 100 процентов. Учитывая острый период заболеваемости, особенно июнь-июль, мы сделали двухмесячный запас СИЗ, он неприкасаем. Закуплены респираторы, чепчики, халаты, защитные костюмы. С середины августа пошел спад числа заболевших, и сегодня, в принципе, ситуация стабильная.

Ежесуточно фиксируется 10-14 случаев внебольничной пневмонии, с COVID-19 — один. Бывает, что таких вовсе нет. Медики скорой выполняют до 400 вызовов в сутки. Больше 800 человек госпитализируют.

— В случае начала второй волны коронавируса хватит медикам скорой помощи СИЗ? Какие потребности у бригад и как их будут пополнять?

— Расход средств индивидуальной защиты в разы уменьшился по сравнению с тем, что было во время пика эпидемии. Если в стационарах носят СИЗ в течение шести часов, то наши бригады меняют их после каждого вызова и сдают на утилизацию. Мы полностью обрабатываем машины после каждого вызова с COVID-19, чтобы минимизировать риск заражения других людей. Во время большого потока пациентов с коронавирусом мы старались оптимизировать вызовы: если два больных в одном районе, брали обоих. После каждого вызова машина стоит час на санитарной обработке. С обеспечением медиков СИЗ у нас на станции проблем нет.

— Сколько медиков не хватает в скорой и каких профилей?

— В настоящее время у нас 84 вакантных места для врачей и 51 — для фельдшеров. Мы справляемся за счет клинических ординаторов и студентов медицинских вузов выпускных курсов. Эта проблема появилась не сегодня. Еще пять лет назад я озвучивал ее и просил возобновить подготовку врачей скорой помощи. Таких специалистов перестали готовить уже давно. Проблема есть во всех регионах республики.

Пока базовая ставка будет 5 тысяч сомов, естественно, в скорую помощь мало кто придет работать. Искендер Шаяхметов

В среднем врач скорой получает около 9 тысяч сомов (вместе с надбавкой от мэрии), самая высокая зарплата с учетом 40-летнего стажа и категории — в пределах 15-16 тысяч.

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У фельдшеров зарплата — 4 тысячи 400 сомов. Вот и представьте: человек учится восемь лет, а потом будет получать такие деньги. К нам приходят набираться опыта, потому что это большая школа. Год, максимум полтора молодые люди работают, а потом уходят в частную практику. Остаются фанаты своей работы. Нам не хватает врачей-реаниматологов, невропатологов, кардиологов.

— В июле Минздрав купил 13 машин скорой помощи. Сколько автомобилей распределили Центру экстренной медицины Бишкека? Отвечают ли они всем требованиям?

— Один реанимобиль получила столичная скорая, один — ошская, остальные общепрофильные машины ушли в регионы. В Бишкеке ситуация с автомобилями скорой помощи нормальная — муниципалитет каждый год закупает по шесть машин. Из 39 автомобилей скорой помощи большая часть — свежие и эксплуатируются два-три года. Все они укомплектованы. В ближайшее время мы получим еще 13 машин.

— Если во время второй волны коронавируса увеличится число больных, хватит бригад медиков?

— Своих бригад не хватит. Без внешней помощи мы не справимся. В июле нам прислали 19 студентов старших курсов Медицинской академии, мы сформировали шесть бригад. Я просил Минздрав сделать резерв из клинических ординаторов второго года обучения.

Нам нужны более или менее подготовленные кардиологи, терапевты, реаниматологи, врачи общей практики.

Готовится база данных специалистов. Конечно, нам помогло открытие дневных и ночных стационаров. Мы ввели систему Stop COVID, по которой можно отследить в реальном времени, в каком стационаре есть места.

Ситуация с ОРВИ сейчас стабильная, но с наступлением холодов возможен рост. В прошлом году мы госпитализировали большое число людей. На базе детской больницы пришлось открыть дополнительное отделение.

Есть опасения в том, что сезонный рост ОРВИ и гриппа наслоится на COVID-19. Это опасно, поскольку сегодня люди расслабились, не носят маски. Искендер Шаяхметов

— Сколько медиков скорой переболели коронавирусом во время первой волны?

— Все «прелести» этой пандемии мы ощутили на себе. У нас переболели четыре врача и шесть сотрудников среднего звена. Мы держали ситуацию до июля. Внебольничной пневмонией переболели 39 человек, из которых 14 врачей и 25 работников среднего звена. К сожалению, одна сотрудница скончалась. Из 11 человек, работавших в красной зоне, 10 уволились.

— Всем ли выданы компенсации, обещанные правительством?

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— Была создана комиссия, мы подали документы на 16 работников. Сейчас этот вопрос на стадии рассмотрения. Процесс получения компенсации длителен. Надбавки за транспортировку больных мы регулярно получаем.

650 сомов за транспортировку одного больного получает врач скорой помощи, 500 сомов — сотрудники среднего звена и 400 сомов — младший персонал.

— Какой самый главный урок вынесли медики скорой во время вспышки коронавируса в столице?

— Работа скорой помощи всегда неблагодарная. Во время пандемии медики показали свою сплоченность. Это была экстремальная ситуация, врачи выходили на работу с температурой, приходилось их выгонять. Сложно ответить, какой урок вынесли все специалисты. Скажу за себя: соблюдения элементарных правил гигиены достаточно для того, чтобы не заразиться.

Фото Центра экстренной медицины. Медики скорой помощи оснащены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты

— Самый главный совет от главы службы 103 бишкекчанам...

— Нужно придерживаться предписаний Минздрава и правил гигиены: соблюдать дистанцию между людьми на улице, мыть чаще руки, не посещать без надобности места большого скопления людей, а также необходима самодисциплина. Горожанам нужно носить маски в общественном транспорте, на базарах, не надо этого стесняться и думать, как будут на вас смотреть другие.

Сейчас начались тои и похороны с большим скоплением людей, по мере возможности не стоит их посещать. Сегодня не то время, чтобы обниматься и целоваться, надо перетерпеть. Искендер Шаяхметов

— Если человек все-таки заболел внебольничной пневмонией или коронавирусом, что ему нужно делать?

— Очень важно не заниматься самолечением дома, не надо читать различные схемы и методики в интернете. Нельзя принимать антибиотики, поскольку у них есть побочные действия. Если у вас появились симптомы COVID-19, обратитесь в поликлинику по телефону или позвоните на горячую линию 118. Вам дадут квалифицированную консультацию. Если же состояние ухудшилось, обратитесь в скорую помощь.