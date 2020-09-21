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Общество

Омбудсмен: Если бы силовики действовали оперативно, инцидента в Араване не было

«Если бы правоохранительные органы на местах действовали оперативно и слаженно, можно было бы предотвратить инцидент в Араванском районе», — говорится в заявлени омбудсмена.

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«Инцидент 20 сентября во время встречи с избирателями Араванского района Ошской области, переросший в массовую драку, в результате которой пострадали местные жители, должны тщательно расследовать», — считает акыйкатчи Токон Мамытов.

По его словам, правоохранительные органы должны проявлять бдительность, а судебные органы — объективность. Зачинщики и участники инцидента должны быть наказаны. Необходимо принимать превентивные меры для недопущения беспорядков. Причастность участников выборов должна быть тщательно изучена, и в случае подтверждения, незамедлительно рассмотрена Центризбиркомом.

«По закону о выборах госорганы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие кандидатам, политическим партиям в организации собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечивать безопасность. В Араванском районе этого не сделали», — отметил омбудсмен.

Напомним, в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района.

Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165899/
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