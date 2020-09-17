Выборы-2020. Турция выделила Кыргызстану $100 тысяч на покупку оборудования

Турция выделила Кыргызстану $100 тысяч в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщили в посольстве Турции в Кыргызстане.

По его данным, на эти деньги закупят устройства идентификации избирателя, автоматические урны для голосования и мониторы.

«При содействии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) в рамках «Международного проекта по обучению сотрудников правоохранительных органов» был проведен тренинг по безопасности на выборах для 21 сотрудника милиции Кыргызстана», — проинформировали в диппредставительстве.