09:46
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Турция выделила Кыргызстану $100 тысяч на покупку оборудования

Турция выделила Кыргызстану $100 тысяч в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщили в посольстве Турции в Кыргызстане.

По его данным, на эти деньги закупят устройства идентификации избирателя, автоматические урны для голосования и мониторы.

«При содействии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) в рамках «Международного проекта по обучению сотрудников правоохранительных органов» был проведен тренинг по безопасности на выборах для 21 сотрудника милиции Кыргызстана», — проинформировали в диппредставительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165411/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Ни масок, ни дистанции. Партии проводят агитацию, игнорируя требования Минздрава
Выборы-2020. Расходы ЦИК выросли почти на 730 тысяч сомов
Выбор за тобой, думай головой. Рэперы сняли ролик в преддверии выборов
Выборы-2020. Почему в Бишкеке избирателям начали отказывать в регистрации
Выборы-2020. Исключены кандидаты из списков четырех партий
Выборы-2020. Избирательные бюллетени отпечатает ОАО «Учкун»
Выборы-2020. Подарок от спикера: вопрос ЦИК рассмотрит на другом заседании
Кыргызстанцы за рубежом с истекшим сроком паспортов смогут проголосовать
Выборы-2020. Политические партии уже потратили более 441 миллиона сомов
Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов в Кыргызстане
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к&nbsp;росту двойной инфекции. Как уберечься Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
09:39
Выборы-2020. Турция выделила Кыргызстану $100 тысяч на покупку оборудования Выборы-2020. Турция выделила Кыргызстану $100 тысяч на ...
09:15
Бишкекский планетарий: суд приступил к рассмотрению иска горожан
09:13
В Бишкеке в результате ДТП перевернулась машина. Девушка без сознания
08:59
Выборы-2020. Прокуратура возбудила дело по факту подкупа избирателей
08:39
Выборы-2020. Международные наблюдатели просят предоставить факты о нарушениях