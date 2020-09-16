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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Служба судебных исполнителей намерена судиться с чиновниками Минсоцтруда

Представители Службы судебных исполнителей подали заявление в прокуратуру на Министерство труда и социального развития за игнорирование решений судов. Об этом 24.kg сообщил адвокат экс-директора Бишкекского социального стационарного учреждения (БССУ) Эркингуль Абдылдаевой Бактыбек Жумашев.

По его словам, глава ведомства Улукбек Кочкоров временно приостановил исполнение обязанностей министра труда и соцразвития, поскольку баллотируется в депутаты. Однако его доверительницу Абдылдаеву, которая выиграла все суды, включая Верховный, так и не восстанавливают на работе и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы.

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«Ранее я уже обращался в Генпрокуратуру с заявлением на главу Минсоцразвития, поскольку он не исполнил решение суда. Кстати, распоряжение Улукбека Кочкорова об увольнении Абдылдаевой все суды признали незаконным. Более того, я подал заявление и оно зарегистрировано в ЕРПП по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» УК КР. А Эркингуль Абдылдаева написала еще одно в милицию, оно также принято к рассмотрению, и начато досудебное производство по факту мошенничества», — пояснил Бактыбек Жумашев.

Сейчас место главы БССУ занимает Адильбек Козубаев. Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова в заявлении указала, что он оскорбляет персонал, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. Началось досудебное производство. Но Адильбек Козубаев от работы пока не отстранен.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165270/
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