В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 80 человек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, в Бишкеке выписали 22 человека, Оше — 3, Чуйской области — 11, Ошской — 7, Таласской — 2, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 9.

Всего за весь период зарегистрировали 41 тысячу 103 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.