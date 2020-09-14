Что посмотреть. Лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля

Завершился 77-й Венецианский фестиваль. Старейший в Европе киносмотр традиционно славится сильной программой и тем, что отдает предпочтение на самом деле талантливо снятым картинам. В этом году было показано более 60 фильмов: это был первый крупный кинофестиваль с начала пандемии коронавируса.

1 «Земля кочевников» «Земля кочевников»

Фото из интернета. Кадр из фильма «Земля кочевников»

«Золотой лев» кризисного, 2020 года достался американской китаянке Хлое Чжао, чья «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд завершала конкурсную программу. Шестидесятилетняя женщина теряет все во время экономического кризиса и отправляется в путешествие по Дикому Западу в доме на колесах. Критики называют картину «заявлением о рождении на свет не столько нового таланта (Чжао восхваляли и за две ее предыдущие картины), сколько целого киноязыка современного независимого кино, которое чурается и голливудского пафоса, и постмодернистской цитатной иронии».

2 «Жена шпиона» «Жена шпиона»

Фото из интернета. Кадр из фильма «Жена шпиона»

«Серебряный лев» присужден японскому режиссеру Киеси Куросаве за военную драму «Жена шпиона». Это фильм о судьбе молодой супружеской пары, которая попала в водоворот политических страстей накануне Второй Мировой войны.

Герой фильма — амбициозный торговец, который в 1940 году едет из Японии в Маньчжурию и там становится свидетелем страшного преступления японских властей против китайского народа. Мужчина планирует раскрыть правду миру, но его останавливает жена, переживающая за безопасность их семьи. Критики окрестили «Жену шпиона» «деликатной историей с изящной и таинственной атмосферой».

3 «Новый порядок» «Новый порядок»

Фото из интернета. Кадр из фильма «Новый порядок»

Гран-при (большой приз жюри) получил «Новый порядок» мексиканского режиссера Мишеля Франко. Начинаясь идиллическими сценами свадьбы в богатом доме, в нескольких энергичных эпизодах фильм живописует социальную революцию и военный переворот, крушение всех государственных институтов и установление тоталитарной диктатуры. Режиссер утверждает, что его фильм — о Мексике, но многие увидели в нем отражение событий, происходивших (или вполне могущих случиться) в их родных странах. По его Мишеля Франко, сюжет о гражданских протестах и уличных бунтах в Мехико он начал писать шесть лет назад. «Я не подозревал, что то, что придумал, окажется таким близким к реальности», — заявил режиссер.

4 «Дорогие товарищи!» «Дорогие товарищи!»

Фото из интернета. Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» отмечен специальным призом жюри. Одна из самых злободневных лент кинофестиваля посвящена событиям 1962 года в Новочеркасске. Тогда советские власти жестоко подавили протест заводских рабочих — расстреляли 26 человек, ранили 87, еще 7 были казнены. Информация о событиях была рассекречена только во время перестройки. Работница парткома Людмила, убежденная коммунистка, искренне критикует забастовку. Но ее отношение полностью меняется, когда в кровавой демонстрации бесследно исчезает ее дочь-подросток.

5 «Фрагменты женщины» «Фрагменты женщины»

Фото из интернета. Кадр из фильма «Фрагменты женщины»

История фильма «Фрагменты женщины» выстроена вокруг молодой пары — девушка теряет ребенка во время родов и пытается справиться с горем и виной, чтобы научиться жить заново. Жюри оценило экспрессивную игру британской звезды Ванессы Кирби и присудило ей Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Драма об агонии отношений, которая начинается с трагедии и тянется до конца. Серая бостонская зима, остановленная стройка. Запущенный дом, гора немытой посуды в раковине. Кажется, что все кончится плохо. И вроде бы время исцеляет горе, но точка в конце повествования больше похожа на знак вопроса.

6 «Мир грядущий» «Мир грядущий»

«Мир грядущий» окрестили женской версией знаменитой «Горбатой горы». Это романтическая история любви вопреки угнетению. Две семейные пары, пионеры-переселенцы на Диком Западе, поглощены изнурительным трудом. Эбигейл и Талли становятся подругами, но вскоре между ними укрепляется более глубокая, интимная связь. Взаимная привязанность женщин растет на фоне отчуждения мужей, которые пытаются наладить хозяйство на суровой необжитой земле.

Фильм стал второй режиссерской работой Моны Фастволд, экранизовавшей рассказ американского писателя Джима Шепарда про буран, накрывший в марте 1956-го Нью-Йорк и его окрестности. Именно буран Фастволд делает центральным образом фильма: человек бессилен перед стихией природы, так же как перед ураганом чувств.

7 «Человеческий голос» «Человеческий голос»

Фото из интернета. Кадр из фильма «Человеческий голос»

И еще одна громкая премьера Венецианского кинофестиваля — короткометражка Педро Альмодовара «Человеческий голос», основанный на одноименной пьесе Жана Кокто. История посвящена женщине, которая томительно ждет звонка своего бывшего и судорожно подбирает нужные слова, чтобы отговорить мужчину бросать ее.

«Человеческий голос» — первый фильм, снятый Альмадоваром на английском, критики уже назвали его маленьким шедевром. Во многом притягательность картины предопределило участие в ней Тильды Суинтон, которая сыграла главную — и единственную — роль.