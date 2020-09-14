ЦОНы в стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Список

ЦОНы по всей стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, основным условием включения граждан Кыргызстана в списки избирателей является обязательное прохождение биометрической регистрации. Чтобы создать условия для сдачи данных, продлен график работы центров обслуживания населения по всей стране.

С 14 по 19 сентября ЦОНы будут принимать биометрические данные граждан до 20.00.

1 Бишкек Бишкек

ЦОН-1, улица Нуркамала, 29;

ЦОН-2, улица Чолпон-Атинская, 2б;

ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4;

ЦОН-4, улица Ауэзова 1/5;

ЦОН во «Фрунзе», улица Садырбаева, 107;

ЦОН по улице Тоголока Молдо, 21.

2 Чуйская область Чуйская область

ЦОН в городе Шопоково, улица Машиностроительная, 1.

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

ЦОН в городе Караколе, улица Гебзе, 124.

4 Нарынская область Нарынская область

ЦОН в городе Нарыне, улица Токтосунова, 24.

5 Таласская область Таласская область

ЦОН в городе Таласе, улица Дзержинского, 28.

6 Джалал-Абадская область Джалал-Абадская область

ЦОН в городе Джалал-Абаде, улица Барпы-Сейил, 220;

ЦОН в Базаркоргоне, улица Курбанова, 1;

ЦОН в Сузаке, улица Каримбердиева, 1.

7 Ошская область Ошская область

ЦОН в городе Оше, улица Ленина, 318;

ЦОН в городе Оше, улица Раззакова, 2;

ЦОН в Узгене, ул. Ленина, 115.

8 Баткенская область Баткенская область

ЦОН в городе Баткене, улица Мурата Салихова, 41;

ЦОН в Кызыл-Кие, улица Маяковского, 3.

Остальные услуги ЦОН будет оказывать по прежнему графику — с 9.00 до 18.00.