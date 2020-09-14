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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

ЦОНы в стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Список

ЦОНы по всей стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, основным условием включения граждан Кыргызстана в списки избирателей является обязательное прохождение биометрической регистрации. Чтобы создать условия для сдачи данных, продлен график работы центров обслуживания населения по всей стране.

С 14 по 19 сентября ЦОНы будут принимать биометрические данные граждан до 20.00.

1
Бишкек
  • ЦОН-1, улица Нуркамала, 29;
  • ЦОН-2, улица Чолпон-Атинская, 2б;
  • ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4;
  • ЦОН-4, улица Ауэзова 1/5;
  • ЦОН во «Фрунзе», улица Садырбаева, 107;
  • ЦОН по улице Тоголока Молдо, 21.
2
Чуйская область
  • ЦОН в городе Шопоково, улица Машиностроительная, 1.
3
Иссык-Кульская область
  • ЦОН в городе Караколе, улица Гебзе, 124.
4
Нарынская область
  • ЦОН в городе Нарыне, улица Токтосунова, 24.
5
Таласская область
  • ЦОН в городе Таласе, улица Дзержинского, 28.
6
Джалал-Абадская область
  • ЦОН в городе Джалал-Абаде, улица Барпы-Сейил, 220;
  • ЦОН в Базаркоргоне, улица Курбанова, 1;
  • ЦОН в Сузаке, улица Каримбердиева, 1.
7
Ошская область
  • ЦОН в городе Оше, улица Ленина, 318;
  • ЦОН в городе Оше, улица Раззакова, 2;
  • ЦОН в Узгене, ул. Ленина, 115.
8
Баткенская область
  • ЦОН в городе Баткене, улица Мурата Салихова, 41;
  • ЦОН в Кызыл-Кие, улица Маяковского, 3.

Остальные услуги ЦОН будет оказывать по прежнему графику — с 9.00 до 18.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165095/
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