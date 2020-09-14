ЦОНы в стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Список

ЦОНы по всей стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.
По ее данным, основным условием включения граждан Кыргызстана в списки избирателей является обязательное прохождение биометрической регистрации. Чтобы создать условия для сдачи данных, продлен график работы центров обслуживания населения по всей стране.
С 14 по 19 сентября ЦОНы будут принимать биометрические данные граждан до 20.00.
1Бишкек
- ЦОН-1, улица Нуркамала, 29;
- ЦОН-2, улица Чолпон-Атинская, 2б;
- ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4;
- ЦОН-4, улица Ауэзова 1/5;
- ЦОН во «Фрунзе», улица Садырбаева, 107;
- ЦОН по улице Тоголока Молдо, 21.
2Чуйская область
- ЦОН в городе Шопоково, улица Машиностроительная, 1.
3Иссык-Кульская область
- ЦОН в городе Караколе, улица Гебзе, 124.
4Нарынская область
- ЦОН в городе Нарыне, улица Токтосунова, 24.
5Таласская область
- ЦОН в городе Таласе, улица Дзержинского, 28.
6Джалал-Абадская область
- ЦОН в городе Джалал-Абаде, улица Барпы-Сейил, 220;
- ЦОН в Базаркоргоне, улица Курбанова, 1;
- ЦОН в Сузаке, улица Каримбердиева, 1.
7Ошская область
- ЦОН в городе Оше, улица Ленина, 318;
- ЦОН в городе Оше, улица Раззакова, 2;
- ЦОН в Узгене, ул. Ленина, 115.
8Баткенская область
- ЦОН в городе Баткене, улица Мурата Салихова, 41;
- ЦОН в Кызыл-Кие, улица Маяковского, 3.
Остальные услуги ЦОН будет оказывать по прежнему графику — с 9.00 до 18.00.