11:02
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

Кабмин вынес на обсуждение порядок защиты биометрических данных

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров об утверждении нового порядка обеспечения безопасности биометрических данных при их обработке и хранении. Документ направлен на реализацию требований Цифрового кодекса и заменяет несколько ранее действовавших закрытых постановлений правительства.

Проект устанавливает единые правила работы с биометрическими данными в государственном цифровом ресурсе, а также требования к материальным носителям и технологиям хранения данных вне него. 

Кабмин подчеркивает, что биометрическая информация может использоваться только для аутентификации конкретного человека при выборах, референдумах и оказании государственных услуг, тогда как массовое сравнение данных со всей базой запрещено.

Особое внимание уделено кибербезопасности. Предусматривается применение сертифицированных средств защиты, ведение цифровых журналов всех операций с данными и ежегодная оценка рисков со стороны ведомств, имеющих доступ к биометрии. Отдельно прописаны правила работы сотрудников, включая обязательную регистрацию в цифровом сервисе и многофакторную аутентификацию.

Процедуры передачи и резервного хранения биометрических данных также ужесточаются. Материальные носители подлежат обязательному шифрованию, учету и опломбированию, а при утрате необходимости хранения — уничтожению по акту. Передача таких носителей допускается только при отсутствии технической возможности отправить информацию по защищенным каналам.

Проект постановления также отменяет нормативные акты 2014, 2018, 2020, 2022 и 2024 годов, регулирующие сферу биометрии, поскольку они утрачивают актуальность с введением нового цифрового регулирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360502/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Адылбек Касымалиев обсудил в ОАЭ цифровизацию правоохранительных органов
Касымалиев провел переговоры с шейхом Мансуром и предложил «безвиз» для КР
В КР утвердили новый порядок защиты детей, вовлеченных в уголовный процесс
В Кыргызстане создают консорциум поддержки малого и среднего бизнеса
Глава кабмина взял под контроль расследование трагического инцидента на Джеруе
Ломбарды на пороге больших перемен: кабмин вводит новые жесткие стандарты
Кабмин утвердит новые финансовые гарантии для инвесторов в особых зонах
Новые правила безопасной перевозки радиоактивных материалов утвердили в КР
В кабмине Кыргызстана подвели итоги 2025 года
В КР обсуждают новые требования к безопасности пищевой продукции и импорту
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
4 февраля, среда
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 февраля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 февра...
10:54
Российские компании заинтересованы в строительстве отелей на Иссык-Куле
10:50
Задержан директор строительной компании ОсОО «Арабиан Кыргыз Аль Хнейз»
10:42
В парижских офисах компании Илона Маска X прошли обыски
10:41
Депутат призвал пересмотреть вопрос о 10-месячном обучении на водительские права