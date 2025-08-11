12:25
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Цех по производству контрафактных напитков обнаружили в Кара-Суйском районе

В селе Отуз-Адыр Кара-Суйского района Ошской области обнаружили цех по производству контрафактных напитков. Информацию 24.kg подтвердил глава государственной администрации района Канат Табалдиев.

По его словам, сведения о работе незаконного цеха поступили местным властям, после чего инициировали расследование.

«Мы сообщили об этом факте в ГКНБ и другие соответствующие органы. В ходе проверки выяснилось, что в помещении цеха не соблюдали элементарные санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, при производстве использовали красители и химические вещества», — подчеркнул аким.

Для лабораторных исследований на месте изъяли образцы продукции и сырья. Айыл окмоту оштрафовал виновных на 180 тысяч сомов за незаконную деятельность. Санитарные службы также наложили административные взыскания.

Отмечается, что по факту компетентные органы начали расследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339118/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
За нарушение экологических норм пансионаты на Иссык-Куле будут опечатывать
В Бишкеке склад с напитками из Алматы создает пробки на улицах Кулиева и Фучика
Для поддержки переработчиков снижена ставка акциза на натуральные напитки
В Кыргызстане 415 предприятий производят продукты, напитки и табачные изделия
Создают аварийную ситуацию. УПСМ Бишкека провело рейд по стихийной торговле
Coca-Cola представила газировку, созданную с помощью искусственного интеллекта
На Иссык-Куле выявили убойный цех, не соблюдающий санитарные правила
Четверть скотобоен Кыргызстана не соответствует санитарным нормам
За нарушение правил благоустройства в Бишкеке выписали штрафы на 826 тысяч сомов
Кафе и рестораны обяжут продавать местные прохладительные напитки и алкоголь
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
12:20
Аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ Аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BS...
12:16
Гранты для вузов Кыргызстана. Срок приема заявок продлен до 21 августа
12:05
Жители села Садового Чуйской области жалуются на затопление улицы
11:49
В селе Кыргызстан завершено строительство новой школы
11:46
В Нарыне строят первую муниципальную баню