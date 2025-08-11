Цех по производству контрафактных напитков обнаружили в Кара-Суйском районе

В селе Отуз-Адыр Кара-Суйского района Ошской области обнаружили цех по производству контрафактных напитков. Информацию 24.kg подтвердил глава государственной администрации района Канат Табалдиев.

По его словам, сведения о работе незаконного цеха поступили местным властям, после чего инициировали расследование.

«Мы сообщили об этом факте в ГКНБ и другие соответствующие органы. В ходе проверки выяснилось, что в помещении цеха не соблюдали элементарные санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, при производстве использовали красители и химические вещества», — подчеркнул аким.

Для лабораторных исследований на месте изъяли образцы продукции и сырья. Айыл окмоту оштрафовал виновных на 180 тысяч сомов за незаконную деятельность. Санитарные службы также наложили административные взыскания.

Отмечается, что по факту компетентные органы начали расследование.