12:50
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

За нарушение экологических норм пансионаты на Иссык-Куле будут опечатывать

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора инициирует принятие распоряжения кабмина об утверждении положения о порядке ограничения или приостановки деятельности субъектов, нарушающих экологию Иссык-Кульской области. Документ вынесен на общественное обсуждение.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В ведомстве отмечают, что в 2022 году президент страны подписал Указ «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль» и поручил запретить работу санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков, гостевых домов, гостиниц и других объектов рекреации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности без обеспечения инженерными коммуникациями и сооружениями (водозабор, водопровод, канализационная сеть, канализационная насосная станция и очистные сооружения).

Однако в нормативных правовых актах отсутствуют механизмы, позволяющие приостанавливать работу нарушителей.

Минприроды разработало соответствующие механизмы. Цель — недопущение эксплуатации объектов, отдельных производственных подразделений и оборудования при нарушении требований экологической и технической безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии.

При поступлении запросов государственных органов, по заявлениям физических и юридических лиц специалисты ведомства будут проводить проверки. По итогам при выявлении экологических нарушений будут приниматься решения об ограничении или приостановлении деятельности субъекта. В таких случаях санатории, дома отдыха, пансионаты будут опечатаны и опломбированы.

В случае отказа субъекта от подписания акта опломбирования или опечатывания документ подписывает понятые.

Если будет оказано сопротивление при опломбировании или опечатывании сотрудник Минприроды имеет право обратиться в органы внутренних дел для оказания содействия.

Минприроды также хочет, чтобы его наделили правом проводить дополнительные проверки для выявления нарушений.

Субъект будет иметь право обжаловать постановление об ограничении или приостановлении деятельности в административном или судебном порядке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331815/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создана объединенная управляющая компания «Ысык-Көл»
В Иссык-Кульской области на баланс государства возвращены два объекта
Что стало с «Апамдын каттамасы» и куда перенесли торговлю
Старт сезона на Иссык-Куле под аккомпанемент стройки, пыли и техники
В Тургене закипела работа: стартовал проект каскада малых ГЭС на Иссык-Куле
Ташиев: Президент лично объехал Иссык-Куль и нашел сети — меры будут жесткими
Сотрудники ГУОБДД прибыли на Иссык-Куль для усиления контроля в курортной зоне
Кыргызстан и Казахстан договорились по курортным объектам и земле на Иссык-Куле
Задержаны так называемые смотрящий за Караколом и положенец Иссык-Куля
В мае из Иссык-Куля вытащили 13 тысяч квадратных метров рыболовных сетей
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
7 июня, суббота
12:42
В провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензуру в интернете В провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензу...
12:20
ГКНБ возбудил дело по трем нигерийцам, ставшим жертвами нелегальной миграции
12:17
В Кыргызстане создана объединенная управляющая компания «Ысык-Көл»
12:01
Кыргызский бешбармак могут внести в Список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:00
Арнольд Шварценеггер, боевики и дорамы. Что смотреть на следующей неделе