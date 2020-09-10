В Турции вышел в свет двухтомник «Чингиз Айтматов. Пробуждение степи», который состоит из научных исследований 98 ученых из 23 стран. Об этом сообщили в посольстве Турции в Кыргызстане.

По его данным, презентация книги и передача ее библиотеке имени Чингиза Айтматова в Бишкеке состоялись сегодня.

«На церемонии подчеркнули, что эта работа восполнила важный пробел в библиотеке Айтматова, и после вступительных речей книгу вручили с благодарностью за вклад авторов статьи, ученых и задействованных учреждений. Одной из главных ее особенностей является предисловие, оно написано президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым», — проинформировали в диппредставительстве.