22:34
USD 79.08
EUR 93.03
RUB 1.04
Общество

В Турции вышел в свет двухтомник «Чингиз Айтматов. Пробуждение степи»

В Турции вышел в свет двухтомник «Чингиз Айтматов. Пробуждение степи», который состоит из научных исследований 98 ученых из 23 стран. Об этом сообщили в посольстве Турции в Кыргызстане.

По его данным, презентация книги и передача ее библиотеке имени Чингиза Айтматова в Бишкеке состоялись сегодня.

«На церемонии подчеркнули, что эта работа восполнила важный пробел в библиотеке Айтматова, и после вступительных речей книгу вручили с благодарностью за вклад авторов статьи, ученых и задействованных учреждений. Одной из главных ее особенностей является предисловие, оно написано президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым», — проинформировали в диппредставительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164776/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке издана книга стихов дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой
В свет вышла книга для детей о футболе журналиста 24.kg Ивана Марченко
Россия передаст 10 тысяч 666 учебников для школьников Ошской области
В Кыргызстане издали 18 книг, направленных на развитие государственного языка
Подарок детям. В Кыргызстане издана уникальная книга об экзотических животных
Автор «Игры престолов» рассказал, когда выйдет новая книга
Перекрестный год. В Кыргызстане вышла книга о жизни русских в городе Ош XIX века
Проект USAID передаст школам Кыргызстана больше миллиона книг
В Америке автора книги «Как убить мужа» судят за убийство супруга
В Бишкеке во время карантина увеличилась посещаемость электронной библиотеки
Популярные новости
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Неделя-24. Предвыборные скандалы, и&nbsp;будет&nbsp;ли у&nbsp;нас зимой свет Неделя-24. Предвыборные скандалы, и будет ли у нас зимой свет
Американец Ноа Бретчер мечтает жить и&nbsp;работать в&nbsp;Кыргызстане Американец Ноа Бретчер мечтает жить и работать в Кыргызстане
Бизнес
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
Учеба и&nbsp;общение в&nbsp;одном пакете: хранение файлов, анлим на&nbsp;соцсети и&nbsp;образование! Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
Высокоскоростной интернет 4G&nbsp;LTE: о&nbsp;том, где расширены емкости и&nbsp;охват сети&nbsp;О! Высокоскоростной интернет 4G LTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
10 сентября, четверг
22:31
Минюст разработал проект концепции правовой политики на 2021-2025 годы Минюст разработал проект концепции правовой политики на...
22:15
В Москве завершилось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС
21:54
В Турции вышел в свет двухтомник «Чингиз Айтматов. Пробуждение степи»
21:23
Обновление легенды: Motorola RAZR 5G со складным экраном представили официально
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 сентября: в отдельных районах дождь