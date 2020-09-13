Франция, полная возможностей, глазами Ширин Джунусовой из Джалал-Абада

Кыргызстанка Ширин Джунусова живет в городе Тулузе на юге Франции. Она переехала восемь лет назад, получила образование, встретила свою любовь и создала семью.

Чем ее удивила Франция и о возможностях этой страны Ширин Джунусова рассказала 24.kg.

— Когда и как вы уехали во Францию?

— Впервые приехала в страну 11 лет назад по программе au-pair. В детстве, когда жила в Джалал-Абаде, даже не думала о жизни в Европе. Но после переезда в Бишкек поступила в гимназию № 6, где стала брать уроки французского. Продолжила изучение языка на Кыргызско-европейском факультете в КГНУ. Со второго курса лучшие студенты могли сдать языковой экзамен для продолжения учебы во Франции. Надо было подтвердить знание языка на уровне В2. Два раза провалила тест. Тогда решила ехать по программе au-pair. Она позволяет изучать язык и жить в иностранной семье. Самое интересное, что я смогла сдать экзамен за день до отъезда. И в 2009 году уехала во Францию. Но пробыла в стране всего четыре месяца.

Вернулась в Кыргызстан, чтобы получить диплом бакалавра и поехать обратно. Однако это получилось не так быстро, как ожидала. Смогла вновь попасть в Париж лишь в 2012-м. Приехала по учебе, сначала на языковые курсы, а потом в магистратуру. И на этот раз уже надолго.

Фото Ширин Джунусовой. С супругом

Планировала учиться в магистратуре в столице. Но так судьба распорядилась: вышла замуж и переехала на юг Франции в Тулузу. Здесь поступила в магистратуру факультета менеджмента по управлению на предприятии. Окончив университет, устроилась на работу во французскую сеть супермаркетов Carrefour. И за короткий срок быстро доросла до позиции менеджера-управленца.

— Ваше кыргызское гражданство не помешало устроиться на работу и делать карьеру во Франции?

— У меня уже был вид на жительство. Но все равно я считалась иностранкой. Однако для руководства компании это не имело значения, поэтому первое свое повышение я получила буквально через три недели, потом еще через три и так далее. Но со стороны коллег и подчиненных чувствовалась дискриминация. Были недопонимания из-за разности менталитетов.

Как-то директор сказал, что у меня «советский стиль менеджмента». Во Франции, несмотря на должность, к подчиненным надо относиться крайне дипломатично и искать к каждому сотруднику подход, поручение давать как просьбу, вежливо: «Вы не могли бы сделать то-то...», «Прощу вас уделить время этому...». Так говорят, даже если поручения являются прямыми обязанностями подчиненных.

Молодые французы знают свои права, но часто забывают о своих обязанностях. Именно молодежь не хотела меня признавать из-за того, что я азиатка, приехала из неизвестной им страны и смогла быстро обогнать их по карьерной лестнице. Ширин Джунусова.



Трудовой кодекс Франции ориентирован на внутренний рынок, для обеспечения в первую очередь работой своих граждан. Прежде чем брать на работу иностранца, работодатель должен доказать, что он не смог найти на эту позицию француза. К тому же оплата иностранного труда должна быть выше. Все это делается для того, чтобы работодатель предпочел нанять на работу местного жителя, а не приезжего.

Фото Ширин Джунусовой

— Несмотря на это, многие наши соотечественники уезжают или стремятся поехать в Европу...

— У меня часто через социальные сети спрашивают, как переехать в Европу. Я консультирую, даю советы. Девушки в основном пытаются уехать через программу au-pair. Здесь тоже очень много подводных камней. Некоторые семьи не соблюдают условия контракта. Например, могут заставить девушек работать больше, чем указано в договоре. Или, был случай, одну девушку приемная семья во Франции отказалась везти в больницу, когда она вывихнула шею, потому что они не успела оформить ей медицинскую страховку. Помогла девушке их соседка, оплатив медрасходы.

Важно знать свои права, следить за выполнением условий контракта и обращаться в соответствующие инстанции в случае правонарушений.

— Что вас удивило в этой стране, когда вы впервые приехали?

— Меня удивил уровень жизни и насколько государство поддерживает своих граждан.

Как-то раз с одной французской семьей я поехала в гости к их родственникам. Увидела двухэтажный дом с видом на озера, с паркингом на две машины и маленьким садом во дворе. Для меня это был дом мечты. Подумала, что наверняка хозяева высокооплачиваемые специалисты или бизнесмены. Но оказалось, что муж работал на кладбище, копал могилы, жена — кассир в бассейне. Меня поразило то, что молодая семья с двумя детьми может себе обеспечить достойную жизнь, работая на простых позициях.

Фото Ширин Джунусовой

Еще один пример. В одно время я жила за городом в маленькой деревне, население которой составляло от силы 700 человек. И вот в этой деревне была одна булочная, магазин, один бар и почта. Ближайший городок находился в 45 минутах езды на машине. Мне тогда и в голову не могло прийти, что магазин и булочная могут закрыться на месяц только потому, что продавцам нужно уходить в обязательный отпуск. Даже если они работают в единственной булочной в округе, французы должны отдыхать. В это время жители ездят за хлебом в соседнюю деревню. И дело не в том, что у них высокие заработки, просто тут созданы все условия, и граждане обеспечены всеми правами.

Для хорошей жизни во Франции необязательно работать в топовых компаниях, достаточно усердно трудиться.

Также, если у тебя нет жилья, и ты снимаешь его, государство помогает оплачивать 50-60 процентов от стоимости аренды. Студенты и малоимущие часто пользуются этой программой.

Мы смогли приобрести дом, получив беспроцентный кредит от государства на сумму в 40 процентов от стоимости нашего дома. Существует много видов пособий детям и взрослым.

Пособие по безработице составляет минимум около 1 тысячи евро.

При рождении ребенка государство дает единовременную помощь родителям или, как у нас говорят, «суйунчу», который составляет 900 евро.

— Что изменилось в вашем мировоззрении, поведении, привычках за эти годы?

— Стала дорожить своим временем. Не пытаюсь самоутвердиться за счет каких-то материальных благ, стараюсь жить так, как хочу, не опираясь на общественное мнение и «эл эмне дейт». Перестала гнаться за внешними атрибутами успеха в виде чрезмерно дорогого автомобиля и другими элементами роскошной жизни.

Редко пью чай, в основном воду. Французы чай пьют только с десертом. Переняла их пищевые привычки. Полюбила сыры.

Стиль одежды тоже изменился. Он стал лаконичным и практичным.

Фото Ширин Джунусовой

— У вас муж родом из Казахстана, какие традиции и обычаи соблюдаются в семье?

— Кроме регистрации брака мы провели нике в турецкой мечети. Кстати, тут без официальной регистрации имамы не проводят религиозный обряд бракосочетания. Иначе грозит штраф 10 тысяч евро.

Иногда готовим наши национальные блюда. Среди друзей отмечаем 40 дней малышу и соблюдаем некоторые обычаи.

— Часто приезжаете в Кыргызстан?

— Нет, за восемь лет была всего два раза. Сначала не получалось из-за учебы, теперь из-за работы. Постоянная занятость не дает возможности часто посещать родину. Хотела в этом году поехать, но коронавирус изменил планы.

Сейчас у нас началась вторая вспышка вируса. И теперь мы вынуждены носить маски даже на улице.