В Бишкеке 10 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 43 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-19.00 — 8-й микрорайон, 1/2;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Казыбек, Жетиген, Бекен, Уркор, Толстого, От-Араба, Ашар, Лущихина, Камбаркан, Молдо Нияз), «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Кок-Добо, Матисакова, Ош-3000, Масыралиева, Арча-1, Аксы);

9.30-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы), микрорайон «Восток-5», 10/2, улицы Огонбаева, 222, район, ограниченный улицами Московской, Тыныстанова, Саякбая Манасчи, Токтогула, бульваром Эркиндик;

9.30-17.00 — улица Менделеева, переулок Менделеева;

10.00-13.00 — улица Койбагарова, школа № 26.

У кого намечается той

Нурлан Насип

Родился 10 сентября 1990 года в селе Терек-Суу Джалал-Абадской области. Певец.

Памятные даты

Всемирный день предотвращения самоубийств

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению суицидов во всем мире.

По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, что к 2020 году количество самоубийств, по всей видимости, возрастет в полтора раза.

Открыта уникальность ДНК — «генетические отпечатки»

10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальны отпечатки пальцев.

Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что ее цепочки отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия».

С помощью «генетических отпечатков» можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, таких примеров уже достаточно много.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Касым Тыныстанов

Фото из интернета. Касым Тыныстанов

В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район одноименной области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

Он является основоположником кыргызской письменности.

В 1923-м Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

В 1927-м назначен народным комиссаром просвещения Киргизской АССР. В 1930 году стал научным сотрудником, а позднее и директором Кыргызского института культурного строительства. Параллельно с 1932-го преподавал в Кыргызском педагогическом институте. В этот период издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.

Перу Касыма Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.

В 1938 году был необоснованно репрессирован и 6 ноября расстрелян. В 1957-м посмертно реабилитирован.

Фото из интернета. Касым Тыныстанов изображен на десятисомовой купюре

В Бишкеке именем Тыныстанова названа улица.

Родился писатель Кадыркул Даутов

Родился 10 сентября 1940 года в селе Уч-Тюбе Алайского района Ошской области.

Кадыркул Даутов со второй половины 1960-х стал работать в области литературной критики. В 1977 году он выпускает литературно-критический сборник статей «Ырдын омуру». Заметки написаны на кыргызском и русском языках.

Хорошо разбирался в истоках зарождения литературной критики, достигнув высот на этом поприще, поистине став «профессором» в этой области.

В 1978-м принят в члены Союза писателей СССР. За высокие достижения и вклад в развитие культуры и литературы страны в 2000 году был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики», а в 2016-м — «Народный писатель КР».

С 2007 года являлся профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Умер 28 июля 2020-го.

Куда сходить

Культура