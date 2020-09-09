В Аламединском районном суде потеряли уголовное дело

В Аламединском районном суде потеряли материалы уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, к главному правозащитнику страны обратился осужденный на пожизненное заключение В.П. с просьбой оказать содействие в пересмотре его уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. После изучения материалов заявления омбудсмен направил обращение в Генеральную прокуратуру.

Там заявили, что для разрешения заявления осужденного В.П. и проверки его доводов необходимо изучить все материалы уголовного дела, в частности, показания обвиняемых и свидетелей, данные в ходе следствия и в суде, заключения экспертиз и всю доказательную базу обвинения.

Однако Аламединский районный суд уголовное дело в отношении В.П. и Б.С. для изучения в прокуратуру не предоставил из-за его отсутствия в архиве. Поэтому рассмотреть заявление В.П. без изучения материалов дела невозможно.

В настоящее время поиски уголовного дела в Аламединском районном суде продолжаются.