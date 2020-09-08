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Общество

В Узбекистане вновь начало расти число обращений в скорую помощь

В Узбекистане вновь начало расти число обращений в скорую помощь, в том числе и с респираторными заболеваниями. Об этом сообщает издание Podrobno.uz со ссылкой на данные Минздрава республики.

С 26 августа число звонков в скорую помощь увеличилось с 29,3 тысячи до 34,2 тысячи. Число обращений, связанных с острыми респираторными заболеваниями, — с 2,2 тысячи до 3 тысяч; обращений, связанных с повышением температуры тела, — с 2,5 тысячи до 3,5 тысячи.

«В то же время увеличилось количество обращений в амбулаторные учреждения с такими заболеваниями, как сахарный диабет, повышенное артериальное давление и избыточный вес. При этом число заявок, связанных с симптомами пневмонии, выросло с 244 до 305», — рассказал начальник Главного управления Минздрава Фаррух Шарипов.

Напомним, в Узбекистане с 15 августа был смягчен карантин, введенный ранее из-за пандемии коронавируса. С 5 сентября были сняты практически все ограничения на работу ресторанов, кафе, парков и других объектов сферы услуг и сервиса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164389/
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