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Общество

8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-19.00 — улицы Московская, 15, Суюнбаева, 12.
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Колдук, Салам-Алик, Заргер, Жалпак-Таш, Гульча, Булалы, Будалык, А.Анарова, С.Юсупова, села Кой-Басар, Кайрагач, Бел-Орук, Башбулак, Каратай, Мады, Чагыр, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Шарк, Жаны- Будалык, города Кара-Суу (улицы Токтогула, Наримана, Энгельса, Савай), Ош (села Учар, Кенеш, Тээке, Жапалак, Орке, Чурулдай, Татар, Соколок, микрорайон «Ак-Тилек», СМУТТ).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164366/
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