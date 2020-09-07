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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На избирательных участках Бишкека не хватает генераторов и пандусов

В Бишкеке открыто 233 избирательных участка. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

По его словам, в июле был создан городской штаб по проведению выборов в Жогорку Кенеш, который на сегодняшний день провел шесть заседаний. Алмаз Бакетаев отметил, что еще на первом собрании был поднят вопрос по устройству пандусов на избирательных участках.

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«Вначале проблема заключалась в финансировании. После изучения вопроса оказалось, что вопрос не столько в финансировании, а в самой организации проведения строительных работ. И только после подключения соответствующих служб и изучения вопроса выяснилось, что в некоторых местах пандусы были подготовлены в спешке, их пришлось переделывать. Госэкотехинспекция провела ряд проверок и выявила недоработки. На сегодняшний день все они устранены», — отметил он.

Алмаз Бакетаев добавил, что по плану пандусы должны были быть завершены к 1 сентября, но в срок не уложились. «По информации УКС, они должны были завершить к 5 сентября. То есть задержка произошла на неделю. Окончательный результат будет по заключению инспекции», — сказал он.

По словам вице-мэра в пяти избирательных участках, расположенных в зданиях государственных органов, установлены временные пандусы.

Он добавил, что также был вопрос подключения избирательных участков к интернету. «Там вопрос заключался в самом договоре с провайдером, но на сегодня данный вопрос не поднимался», — сказал он.

Алмаз Бакетаев озвучил еще одну проблему — обеспечение УИК генераторами. «По Октябрьскому району не было оказано содействие в обеспечении материально-техническими средствами, это по УИКам № 1145 (генератор), № 1146 (генератор) и № 1156 (генератор, металлические решетки). От штаба поручено направить в Республиканскую налоговую службу письмо о недоработке со стороны руководства данной налоговой службы в части обеспечения материально-техническими средствами. На сегодня данный вопрос открыт, информации по нему нет», — сказал Алмаз Бакетаев.

На сегодня, по словам вице-мэра, из 233 избирательных участков на 28 имеются генераторы. «Со стороны городских районных служб получены гарантийные письма о предоставлении генераторов на 182 избирательных участках. Для обеспечения 23 участков поручено МЧС по городу Бишкеку принять соответствующие меры», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164356/
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