Ипподром «Ак-Кула» полностью вернулся в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, глава управления муниципального имущества Нурдин Тынаев провел выездное совещание на ипподроме по вопросу возвращения городу оставшихся спорных участков.

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«Совместно с сотрудниками БФ ГУ «Кадастр» провели работу по определению границ земельных участков и технической инвентаризации сооружений. По итогам проведенных замеров будут получены государственные акты и технические паспорта на объекты недвижимости», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что ранее ипподром был разделен на 39 самостоятельных единиц недвижимости с присвоением новых идентификационных кодов.

«В связи с незаконной приватизацией имущественного комплекса прокуратура Ленинского района внесла 33 исковых заявления в судебные органы о признании недействительными постановления мэрии и государственных актов о праве частной собственности», — отметили в мэрии.

После долгих судебных тяжб в 2018 году в муниципальную собственность вернули 54,9 гектара из 57,4. По оставшимся земельным участкам идут судебные разбирательства.