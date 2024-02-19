В Бишкеке на месте ипподрома «Ак-Кула» построят финансово-деловой центр

Финансово-деловой центр на месте ипподрома «Ак-Кула» планируют построить в Бишкеке. Об этом на коллегии мэрии сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, для нового ипподрома определят другую территорию.

Как отметил чиновник, команда архитекторов уже приступила к работе над этими проектами. Он считает, что в столице должны строить эстетически красивые архитектурные ансамбли, которые будут вызывать восхищение как у горожан, так и у туристов.

Акылбек Жапаров упрекнул стройкомпании, которые «думают только о своей выгоде: построят коробку, распродадут в ней квадратные метры и все». «Даже не задумываются, что нужны те же места для мусорных контейнеров или парковки. Так не пойдет. Пора наводить порядок», — сказал он.