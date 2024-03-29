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Общество

Рядом с новым ипподромом построят новую высоковольтную подстанцию «Ак-Кула»

Рядом с новым ипподромом в Бишкеке построят новую высоковольтную подстанцию «Ак-Кула». Об этом сообщили в ОАО «НЭСК».

По его данным, согласно плану капитального строительства и реконструкции на текущий год, филиал НЭСК — Бишкекское предприятие электрических сетей намерено начать строительство новой подстанции «Ак-Кула» напряжением 110/10 киловольт.

Начало строительства запланировано на апрель 2024 года. Мэрия столицы уже выделила земельный участок. Ведутся подготовительные работы — разработка инженерно-технических условий, геологические изыскания.

Финансирование строительства будет обеспечено за счет собственных средств ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

21 марта президент Кыргызстана заложил капсулу под строительство нового ипподрома «Ак-Кула», который будет возведен в западной части Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290167/
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