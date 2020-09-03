Выборы-2020. В России откроют 11 избирательных участков для кыргызстанцев

Для кыргызстанцев в России по решению ЦИК КР откроют 11 избирательных участков. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в РФ.
По его данным, первый и второй избирательные участки распололожены в Москве при диппредставительстве, № 9001 и 9005.
Избирательные участки в других городах России:
- № 9009 при Генеральном консульстве КР в Екатеринбурге;
- № 9010 при Генеральном консульстве КР в Новосибирске;
- № 9002 при канцелярии посольства КР в РФ в Санкт-Петербурге;
- № 9003 при канцелярии посольства КР в РФ в Красноярске;
- № 9004 при канцелярии посольства КР в РФ во Владивостоке;
- № 9006 при канцелярии посольства КР в РФ в Якутске;
- № 9007 при канцелярии посольства КР в РФ в Иркутске;
- № 9013 при канцелярии посольства КР в РФ в Южно-Сахалинске;
- № 9014 при канцелярии посольства КР в РФ в Сургуте.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.