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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На Иссык-Куле специальные награды получили 52 милиционера

В Иссык-Кульской области наградили милиционеров, которые обеспечивали порядок во время режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. В регионе наградили милиционеров, которые обеспечивали порядок во время режима чрезвычайной ситуации

По ее данным, ведомственными наградами МВД и УВД поощрены сотрудники правоохранительных органов региона. Начальник УВД Иссык-Кульской области Улан Асанбаев, поблагодарил милиционеров за проявленную стойкость, преданность делу и вклад в предотвращение распространения инфекции.

«Это довольно сложный период для всех, особенно тех, кто находится на передовой. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить распространение вируса и справиться с другими проблемами», — отметил глава областной милиции.

Награды получили 52 правоохранителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163733/
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