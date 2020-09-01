На Иссык-Куле специальные награды получили 52 милиционера

В Иссык-Кульской области наградили милиционеров, которые обеспечивали порядок во время режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Фото УВД Иссык-Кульской области. В регионе наградили милиционеров, которые обеспечивали порядок во время режима чрезвычайной ситуации

По ее данным, ведомственными наградами МВД и УВД поощрены сотрудники правоохранительных органов региона. Начальник УВД Иссык-Кульской области Улан Асанбаев, поблагодарил милиционеров за проявленную стойкость, преданность делу и вклад в предотвращение распространения инфекции.

«Это довольно сложный период для всех, особенно тех, кто находится на передовой. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить распространение вируса и справиться с другими проблемами», — отметил глава областной милиции.

Награды получили 52 правоохранителя.