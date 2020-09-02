«Тулпар» для учеников. Для получения проездных необходимо обратиться к директору

В мэрии Бишкека рассказали, как школьникам приобрести проездные ученические карты «Тулпар».

Как отметили в пресс-службе, сама карта стоит 50 сомов. Купив ее один раз, школьник может использовать в течение всего срока обучения в школе.

Стоимость проездного на месяц для школьников составляет 175 сомов.

«Чтобы приобрести ребенку школьную карту, необходимо обратиться к директору школы. Руководству частных образовательных организаций также необходимо обратиться с официальным заявлением и списком учеников в компанию «Тулпар», — отметили в муниципалитете.

В мэрии подчеркнули, что если ребенок не пользуется общественным транспортом, проездной ему не нужен, школьную карту можно не покупать.

По вопросам приобретения карт и работы системы электронного билетирования можно обращаться по номеру 0312582000, электронной почте: feedback@tulpar-card.kg.