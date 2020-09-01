Выборы-2020. Скандалисты, балконские и владелец Maybach. Кто в списке «Реформы»

Стали известны предварительные списки претендентов некоторых политических организаций. До 3 сентября они могут быть дополнены или изменены. Уже на этой неделе, 4 сентября, стартует официальная агитационная кампания.

Многие и не верили, что партия «Реформа» соберет 5 миллионов сомов — избирательный залог, но ей это удалось.

В списке 85 человек. 24.kg изучило кандидатов в депутаты от этого политобъединения.

На обломках

Партию «Реформа» ассоциируют с другой — «За жизнь без барьеров», которая выдвигалась на выборах в Бишкекский горкенеш в 2012 году, однако с треском проиграла. Политорганизация переименовалась и на выборах в горкенеш в 2016-м пошла в тандеме с «Республикой». Но и он оказался нежизнеспособным.

В составе «Реформы», действительно, есть члены ЗЖББ, но в большинстве она состоит из новых людей.

Фото с сайта партии «Реформа». Клара Сооронкулова

Костяк партии состоит из молодых активистов, организовавших и участвовавших в митингах #REакция. Возглавляет список лидер политобъединения Клара Сооронкулова.

Экс-судья Конституционной палаты широкую известность получила, когда лишилась должности из-за того, что выступила против закона о биометрической регистрации.

В марте прошлого года Сооронкулова возглавила исполком партии беглого мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги». Объясняя свое решение, она заявила, что намерена активизировать работу в политорганизации и в рамках подготовки к парламентским выборам привлекать в партию новые политические силы. Однако добиться реабилитации осужденного Мырзакматова экс-судья КП так и не смогла и через год примкнула к активистам из движения #REакция.

Замена игрока

Ранее политорганизация огласила топ-10 списка. В финальном варианте он претерпел незначительные изменения. Вместо Кыялбека Калбаева на 10-м месте известная активистка из южной столицы Гульгакы Мамасалиева. О Калбаеве известно, что он основал таксопарк в Москве. По некоторым данным, выяснилось, что у него российское гражданство, поэтому его исключили из списка.

В топе также предприниматель Мирбек Маматкасым уулу (№ 2). Он учредитель ОсОО «Экстрим», которое занимается продажей автозапчастей. Гражданский активист, активный участник и модератор митингов #REакция Урмат Джаныбаев на 3-м месте. Фермер и экс-председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Манас Саматов в списке под № 4.

Фото с сайта партии «Реформа». Урмат Джаныбаев

Далее идет правозащитница Рита Карасартова. В декабре 2019-го она возглавила Агентство начального профессионального образования, а уже в июле 2020 года ушла с должности для участия в выборах.

В 2017-м Карасартова хотела баллотироваться в президенты, но ЦИК ее не зарегистрировал. После она выступала с резкой критикой действующей власти за отсутствие реформ правоохранительной и судебной систем, заявляла, что «ГКНБ превратился в карательный и обвинительный орган», однако, получив должность, так же резко прекратила критиковать «Белый дом».

На 6-й позиции бизнесмен Эсен Рысбеков. О нем известно, что он работал в стройкомпании, сейчас является соучредителем ОсОО «Ат Ти Ран».

На днях Рысбеков оказался в центре скандала.

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В Бишкеке произошла авария — столкнулись Mercedes Benz Maybach и Nissan. Выяснилось, что дорогостоящий автомобиль оформлен на члена партии «Реформа». На место происшествия для защиты интересов водителя Maybach прибыл адвокат Сергей Манукян. Он, напомним, защищает интересы лидера ОПГ Камчи Кольбаева. Эсен Рысбеков в интервьюподтвердил, что машина оформлена на него, но принадлежит его другу.

В десятку также входят предприниматель Тилек Ахматов, блогер Эрулан Кокулов и бизнес-консультант Назгуль Шекекова.

Сестренка президента

На 11-м месте ведущий и шоумен Эркин Нурбаев, на 12-м — журналист Азият Жекшеев. Оба заместители председателя политобъединения.

Под № 16 бывший глава Центризбиркома Акылбек Сариев. Он был и. о. председателя ЦИК с 2007 года и остался в должности после событий 2010-го, в том числе в период проведения референдума по принятию новой редакции Конституции. Уже после Сариев заявил, что Розу Отунбаеву не избирал народ, а избирательная комиссия не признавала ее президентом, а лишь утвердила протокол о результатах референдума по принятию Основного закона.

На 17-м месте Чолпон Абдырахманова. Она долгое время проживает в Дубае. Стала известна широкой публике после того, как во время визита главы государства в ОАЭ задала вопрос об экс-таможеннике Райымбеке Матраимове. Девушка поинтересовалась, как госслужащий смог купить себе виллу в Дубае за $12 миллионов. Сооронбай Жээнбеков обратился к ней, назвав сестренкой, и попросил предоставить факты.

Фото из интернета. Чолпон Абдырахманова

«Сейчас идет следствие. Возьми адрес и предоставь его органам... Если есть факты, давайте. Твоя помощь будет кстати», — сказал президент.

С тех пор за Чолпон Абдырахмановой закрепилась слава сестренки Жээнбекова.

Бизнесмены, реформисты и силовики

На 21-м месте владелица стройкомпании «Арим» Мира Абдыраимова. Еще одна бизнесвумен в списке под № 24 — владелица детского сада «Дино» Лейла Кельдибекова. Глава ОсОО KamEx и турфирмы «Вега Тур» Лира Сыдыкова на 56-м месте.

Есть в списке сотрудник ГКНБ, который указан как начальник управления (какого, не уточняется), Курванбек Авазов, он под № 25. Есть и свой таможенник — работник северо-восточной таможни Эдик Сапаев, он 40-й.

Под № 22 руководитель молодежного общественного объединения «БИНГО» в Джалал-Абаде Адылжан Шамшиев. Следом активист из Нарына Эркин Асаналиев (№ 23). Еще один активист и сопредседатель гражданского союза «За реформы и результат» Урмат Казакбаев, выступавший за введение кардинальных изменений в правоохранительных органах.

Преподаватели и безработные

В списке немало преподавателей: на 13-м месте Елена Воронина — доцент кафедры международной журналистики КРСУ, эксперт в области коммуникаций и PR; Аида Алымбаева (№ 34) — старший преподаватель Международного университета Центральной Азии; Атабек Арипов (№ 37) — из технического лицея Кызыл-Кии; Бийназар Кайназаров (№ 45) — Международный Узгенский институт; Чолпон Айтахунова (№ 46) — Американский университет Центральной Азии; Азиза Торокелди кызы (№ 63) — ОшГУ; Муратбек Абыкеев (№ 69) — КНУ имени Жусупа Баласагына и Улукбек Эдилбек уулу (№ 70) — Евразийский университет.

Есть в списке и безработные, по крайней мере, официально они числятся таковыми: Азамат Сабиров (№ 57), Эрлан Мамалатипов (№ 61), Мурат Карыпов (№ 65), Виктория Бирюкова (№ 66), Марат Сайранбаев (№ 73) и Луиза Мухамедова (№ 84).

Фото из интернета. Айбек Джакипов

На 52-м месте значится Айбек Джакипов. В партии его называют «популяризатором термина «балконский», хотя он зародился и стал популярным в Twitter еще задолго до митингов #REакция.

Скандальные личности

В соцсетях распространяется информация о некоторых членах «Реформы», которые выступают с резкой критикой в адрес тех, кто выступал в поддержку Евразийского экономического союза. Их публикации и комментарии, зачастую с националистической риторикой, разместили в Facebook.

Среди прочих упоминаются Манас Саматов (№ 4) и Марат Мусуралиев, он в списке под № 35.

Больше всего критике со стороны избирателей подвергается № 67 Темир Болотбек.

Последний, напомним, привлекался к уголовной ответственности за свои призывы. В январе 2018 года он в Facebook предложил «фанатам совка свалить в Рашку». Его возмутило, что другой пользователь социальной сети известный журналист Дина Маслова восхитилась домами советской постройки. Позже ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Темир Болотбек не признал вины. Суды его оправдали.

Завершает список директор Первого детского хосписа Ольга Труханова, она на 85-м месте.