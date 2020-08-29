ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него

В социальных сетях опубликовали видео, где говорится о причастности к громкому ДТП кандидата в депутаты от партии «Реформа».

Напомним, авария произошла в Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Акиева. Столкнулись Mercedes Benz Maybach и Nissan. За рулем дорогого авто сидела Рейля Кенжебаева. На место происшествия прибыл адвокат Сергей Манукян.

Ранее в СМИ упоминалось имя супруги экс-таможенника Райымбека Матраимова. Сообщалось, что она находилась за рулем Mercedes. Однако в ГУОБДД эту информацию опровергли и уточнили: за рулем сидела 35-летняя К.Р. По факту ведется разбирательство.

Пользователи соцсетей пишут, что автомобиль Maybach зарегистрирован на кандидата в депутаты от партии «Реформа» Эсена Рысбекова.

В интервью 24.kg Эсен Рысбеков подтвердил, что машина действительно зарегистрирована на него, но формально.

Авто принадлежит моему другу. Он попросил меня временно оформить машину на меня. Эсен Рысбеков

«Машину я видел только один раз. К самому ДТП не имею никакого отношения. На днях я отдал доверенность с правом отчуждения, но машину не успели переоформить», — сказал Эсен Рысбеков.

Скандал вокруг этой аварии раздувают намеренно, считает кандидат. По его словам, в последнее время на четверых его сопартийцев идет информационная атака.

«Мы выступаем против системы во многих моментах, поэтому я связываю подобные слухи с политикой», — сказал Эсен Рысбеков.

Однако в соцсетях Рысбеков поделился другой версией. «Многие знают, что я работал в строительной сфере. Часто при продаже происходит обмен авто на квартиру, так и данная машина была оформлена на меня до момента сбыта. На данный момент авто принадлежит другому человеку согласно доверенности», — написал кандидат.