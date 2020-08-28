Дастан Бекешев призвал не продавать свои голоса и предостерег кыргызстанцев

С помощью паспортных данных кыргызстанцев партии могут списывать деньги политорганизаций. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал о том, какие плачевные последствия могут быть для граждан, которые отдают удостоверения личности или их копии представителям партий.

По его словам, во время предвыборной гонки многие политические организации стараются покупать голоса.

«Партии приходят к гражданину и просят его паспортные данные, обещают дать деньги до и после голосования. Они это делают для того, чтобы отчитаться перед партийными боссами — показывают, что у них есть свои избиратели. Но паспортные данные очень полезны для того, чтобы списывать партийные деньги, можно открыть на ваше имя какую-нибудь компанию и провести ряд сделок», — рассказал нардеп.