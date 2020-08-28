Дастан Бекешев призвал не продавать свои голоса и предостерег кыргызстанцев

С помощью паспортных данных кыргызстанцев партии могут списывать деньги политорганизаций. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал о том, какие плачевные последствия могут быть для граждан, которые отдают удостоверения личности или их копии представителям партий.
«Партии приходят к гражданину и просят его паспортные данные, обещают дать деньги до и после голосования. Они это делают для того, чтобы отчитаться перед партийными боссами — показывают, что у них есть свои избиратели. Но паспортные данные очень полезны для того, чтобы списывать партийные деньги, можно открыть на ваше имя какую-нибудь компанию и провести ряд сделок», — рассказал нардеп.
Не продавайте свои голоса и помните, что даже милиционер не может взять у вас паспорт просто так.Дастан Бекешев