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Общество

Кыргызстанцам предлагают принять участие в «Диктанте Победы»

Кыргызстанцам предлагают принять участие в «Диктанте Победы». Об этом сообщает Российский центр науки и культуры в Бишкеке.

Мероприятие пройдет 3 сентября 2020 года во всех субъектах России и в более чем 60 странах. В Бишкеке — на сайте диктантпобеды.рф в режиме онлайн или мобильном приложении «Диктант Победы» для платформ Android и iOS.

Как отметили в центре, цель проведения акции — пробудить интерес у молодежи к событиям Великой Отечественной войны, проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Диктант составлен в форме тестирования. На каждый из предложенных вопросов будут даны по четыре ответа, из которых надо будет выбрать правильный.

Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на адрес kirgizia_bishkek@rs.gov.ru с указанием в теме письма «Диктант Победы», ФИО, контактного телефона, или на сайте диктантпобеды.рф. Заявки принимаются до 12.00 2 сентября. В связи с эпидемиологической обстановкой нужно учитывать, что количество мест ограничено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163460/
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