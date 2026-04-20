19:19
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Общество

Реконструкция бульвара Молодой Гвардии продолжается. Что уже сделано

Фото 24.kg

На бульваре Молодой Гвардии продолжается реконструкция на участке от улицы Боконбаева до улицы Московской. Сегодня на территории уже убраны кустарники, демонтирована брусчатка на аллеях, спилены отдельные сухие и поврежденные деревья и идет замена газона.

Читайте по теме
В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии перекопали дорожки и убирают кусты

В мэрии Бишкека сообщили, что реконструкция предусматривает комплексное обновление общественного пространства.

В частности, планируются модернизация освещения, обновление пешеходных дорожек и ирригационной системы.

Но, по словам жителей, проведенные работы уже затронули зеленые насаждения, и есть опасения, что кустарники не будут восстановлены после завершения реконструкции.

Они надеются, что обновление бульвара будет сопровождаться сохранением и приумножением зеленой среды, а не ее сокращением.

Кстати, реконструкцию на бульваре планируется проводить поэтапно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371119/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Вдоль проспекта Айтматова выкапывают кустарники. Мэрия Бишкека объяснила причину
В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем
Жители Бишкека обеспокоены вырубкой тополей на бульваре Молодой Гвардии
Когда деревья закончились: в Бишкеке занялись массовой ликвидацией пней
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Генплан-2050. Зеленые зоны Бишкека будут увеличены до 2 тысяч 400 гектаров
Деревьев нет, но вы держитесь. Фото показало, как горожане спасаются от жары
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается еще один участок бульвара Молодой Гвардии
Ремонт дорог в Бишкеке. Откроют участок бульвара Молодой Гвардии
Милиционера избил гражданин Казахстана. Обвиняемый рассказал свою версию
Популярные новости
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог&nbsp;РФ провел в&nbsp;Бишкеке успешную операцию по&nbsp;пересадке печени Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
20 апреля, понедельник
19:02
Реконструкция бульвара Молодой Гвардии продолжается. Что уже сделано
18:45
ГНС разъяснила порядок применения видеонаблюдения во время проверок бизнеса
18:30
21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:13
Презентация трилогии «Манас» на дунганском языке прошла в Бишкеке
17:58
Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ