Реконструкция бульвара Молодой Гвардии продолжается. Что уже сделано

На бульваре Молодой Гвардии продолжается реконструкция на участке от улицы Боконбаева до улицы Московской. Сегодня на территории уже убраны кустарники, демонтирована брусчатка на аллеях, спилены отдельные сухие и поврежденные деревья и идет замена газона.

В мэрии Бишкека сообщили, что реконструкция предусматривает комплексное обновление общественного пространства.

В частности, планируются модернизация освещения, обновление пешеходных дорожек и ирригационной системы.

Но, по словам жителей, проведенные работы уже затронули зеленые насаждения, и есть опасения, что кустарники не будут восстановлены после завершения реконструкции.









Кстати, реконструкцию на бульваре планируется проводить поэтапно.