Акция «Диктант Победы» традиционно пройдет в Кыргызстане

Седьмая международная акция «Диктант Победы» пройдет в Кыргызстане 25 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Отмечается, что международный исторический диктант посвящен событиям Великой Отечественной войны. Принять участие в акции и проверить свои знания по истории может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку и иметь возможность распечатать задания для каждого участника в день мероприятия.

В этом году задания диктанта будут предоставлены как на русском, так и на кыргызском языках. Площадки для акции можно открыть в школах, сузах, вузах, библиотеках, на базе социальных, общественных и культурных организаций.

Напомним, «Диктант Победы» — это всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Проводится ежегодно, начиная с 2019-го, во всех регионах России и в более чем 60 странах мира. Направлена на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи.

Диктант включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом, время ответа — 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий.