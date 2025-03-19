18:09
USD 85.61
EUR 93.38
RUB 1.04
Общество

Акция «Диктант Победы» традиционно пройдет в Кыргызстане

Седьмая международная акция «Диктант Победы» пройдет в Кыргызстане 25 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Отмечается, что международный исторический диктант посвящен событиям Великой Отечественной войны. Принять участие в акции и проверить свои знания по истории может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку и иметь возможность распечатать задания для каждого участника в день мероприятия.

В этом году задания диктанта будут предоставлены как на русском, так и на кыргызском языках. Площадки для акции можно открыть в школах, сузах, вузах, библиотеках, на базе социальных, общественных и культурных организаций.

Напомним, «Диктант Победы» — это всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Проводится ежегодно, начиная с 2019-го, во всех регионах России и в более чем 60 странах мира. Направлена на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи.

Диктант включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом, время ответа — 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323350/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Экодиктант-2024. Проверить свои знания по экологии приглашают кыргызстанцев
Международная акция «Диктант Победы» пройдет в новом формате
Кыргызстанцев приглашают к участию во Всероссийском экологическом диктанте
Кыргызстанцев приглашают к участию в международном этнографическом диктанте
Кыргызстанцев приглашают к участию в экологическом диктанте «ЭкоТолк»
Кыргызстанцы могут поучаствовать в звездном диктанте «Поехали!» 12 апреля
Специалисты из Кыргызстана, Абхазии и Египта поговорили о правовой поддержке
В онлайн-диктанте о культуре народов России участвовали почти 500 кыргызстанцев
В Бишкеке завтра пройдет международная акция «Диктант Победы»
Кыргызстанцам предлагают принять участие в «Диктанте Победы»
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Бизнес
Объединяйтесь в&nbsp;один тариф&nbsp;&mdash; и&nbsp;вся семья на&nbsp;полном безлимите! Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
Рубль укрепляется: что это значит для импорта в&nbsp;Кыргызстан? Рубль укрепляется: что это значит для импорта в Кыргызстан?
&laquo;Бакай Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Глобальному договору ООН «Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН
Мифы, которые мешают взять выгодный кредит Мифы, которые мешают взять выгодный кредит
19 марта, среда
17:33
На объездной близ Токмака сгорел грузовик со стройматериалами На объездной близ Токмака сгорел грузовик со стройматер...
17:29
Акция «Диктант Победы» традиционно пройдет в Кыргызстане
17:11
Формирование реестра добросовестных предпринимателей предлагают передать ТПП КР
17:01
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
16:45
Вопрос границы решен, я готов уйти в отставку — Камчыбек Ташиев