Милиция расследует ДТП на трассе Ош — Гульча, в котором погибли пять человек

Ведется расследование обстоятельств ДТП, в котором погибли пять человек, на участке дороги Ош — Гульча, проходящем через айыльный аймак Баш-Булак Кара-Суйского района. Об этом сообщает УВД Ошской боласти.

По его данным, назначены соответствующие экспертизы.

Авария произошла 13 апреля примерно в 20.10 — столкнулись «Мерседес» и «Хонда-Степ».

В результате погибли пять человек, находившихся в обеих машинах, еще шесть доставлены в больницу.

По данным милиции, автомобиль «Мерседес» выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся на высокой скорости «Хондой-Степ».

На месте погибли водитель «Мерседеса» — 19-летний Т.О., двое его пассажиров, а также двое пассажиров автомобиля «Хонда-Степ».

Пятеро пассажиров «Хонды-Степ», среди которых был 10-летний ребенок, доставлены в межобластную клиническую больницу Ошской области.

По официальным данным, в Кыргызстане в 2025 году произошло 8 тысяч 456 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 900 человек. Еще 12 тысяч 169 человек получили различные травмы. Основными причинами аварий называются превышение скорости, выезд на встречную полосу, вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также несоответствие некоторых автодорог требованиям безопасности.

Кыргызстан занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ по числу погибших в ДТП.
