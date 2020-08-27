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Общество

В Бишкеке во второй раз закрыли компьютерный клуб, работающий без разрешения

В Бишкеке во второй раз закрыли компьютерный клуб Bootcamp на бульваре Эркиндик. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, клуб продолжал принимать клиентов, несмотря на то, что ни разу не попадал в список разрешенных видов деятельности. «Игровой клуб закрыт до улучшения эпидемиологической ситуации в столице, также составлен протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях», — отметили в мэрии.

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Санитарные правила нарушили и администраторы банкетного зала «Сый-Ордо», бильярдный клуб компании «Ванкувер». С нарушениями предприниматели согласны, составлен протокол по той же статье.


Санпатруль выявил беспорядок на территории кинотеатра «Октябрь», здесь давно не проводилась санитарная очистка, выписано предписание в отношении департамента кинематографии при Министерстве культуры и туризма КР для устранения нарушений.

Санитарные рейды продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163415/
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