Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован

Администрация ресторана «Сары Челек», где состоялась свадьба дочери акына Элмирбека Иманалиева, оштрафована. Об этом сообщили в пресс-службе санитарно-экологической инспекции Бишкека.

Отметим, ранее в соцсетях опубликовали фото со свадьбы дочери известного акына. Пользователи возмутились, почему мэрия избирательно штрафует владельцев ресторанов. В муниципалитете ответили: торжество прошло 9 августа в кругу близких. До 50-ти посадочных мест разрешено.

Но в санитарно-экологической инспекции уточнили, что разрешено функционировать ресторанам и кафе, где количество посадочных мест не превышает 50. Однако торжественные мероприятия, свадьбы и поминки пока под запретом.

По данным инспекции, в отношении владельца заведения ресторана «Сары Челек» А.Ж. составили протокол по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. С нарушением владелец согласен. Вынесено постановление о наложении штрафных санкций.

Напомним, в июне это заведение уже штрафовали за проведение поминок с участием 200 человек. Тогда сообщалось, что если заведение еще раз нарушит предписание, его закроют.