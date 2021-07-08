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Общество

В Бишкеке оштрафовали несколько компаний за несоблюдение чистоты

В Бишкеке несколько компаний оштрафовали за несоблюдение порядка на своих территориях. Об этом сообщили в санитарно-экологической инспекции столицы.

По ее данным, на этот раз инспекторы составили протокол о нарушениях в отношении «Эко-Строй Сервиса» и магазина «Нурболот», расположенного в микрорайоне «Восток-5». Нарушители не соблюдали порядок вокруг своих хозяйствующих субъектов и не доносили мусор до нужной точки.

Оштрафовали также компанию American School. Ее представители не вывозили строительные материалы, складировали их в неположенных местах, создавая стихийную свалку. За выброс производственного мусора они должны заплатить 23 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200289/
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