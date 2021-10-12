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Общество

Организаторов «Качели фест» оштрафовали за антисанитарию

Организаторов Ka4eli Fest («Качели фест») оштрафовали за антисанитарию на 13 тысяч сомов. Но нарушитель в лице Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта вину не признает. Об этом сообщает Санитарно-экологическая инспекция.

11 октября на стадионе «Спартак» проходил музыкальный фестиваль Ka4eli Fest. Отмечается, что при этом администрация не смогла обеспечить чистоту и порядок. За это на Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта выписан штраф на 13 тысяч сомов. Однако нарушение они не признали. Дело будет рассматриваться административной комиссией по делам о нарушениях.

Кроме этого, за выброс бытового мусора оштрафована аптека, которая входит в сеть компании «Фармамир». Размер штрафа составил 17 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210143/
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