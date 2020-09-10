Рестораны продолжают штрафовать: проводят поминки на 200 человек

В Бишкеке сотрудники Октябрьского акимиата, представители Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы и УВД во время рейда оштрафовали ряд точек общепита за нарушение карантинных мер.

Проверка началась с комплекса «Дасмия». В ресторане «Айкол-Ордо» планировали провести памятное мероприятие на 136 человек.

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Управляющая комплексом встретила инспекторов на эмоциях и уверила, что в 12.00 тут будут находиться только 50 человек, а в 15.00 придут другие 50. А то, что столы накрыты все, — чтобы не терять времени на сервировку.

«Мы соблюдаем все нормы, официанты все в масках, система вентиляции работает. Зачем вы приходите и снимать начинаете? Лучше сходите посмотрите, какие очереди в ЦОНах, про ночные клубы я вообще молчу», — комментирует ситуацию девушка.

Фото 24.kg. Поминки в ресторане все-таки провели

Инспекторы составили протокол по 293 статье и оштрафовали заведение на 3 тысячи сомов. Между тем в администрации комплекса пообещали, что больше нарушения не повторятся. Но запланированное мероприятие все равно провели.

Следующей точкой проверки стал ресторан Aksaray. Здесь, по словам управляющего, планировалось проведение поминок на 200 человек, однако по факту в ресторане насчитали 220.

Фото 24.kg. В ресторане Aksaray провели поминки на 220 человек

Инспекторы также составили протокол по 293 статье и выписали штраф в 3 тысячи сомов. Сотрудник Октябрьского УВД попросил управляющего написать объяснительную, почему количество гостей превышает 50 человек. Однако тот отказался, и милиционер пояснил, что по данному факту дадут юридическую оценку.

В ресторане «Сый-Ордо» тоже нарушают карантинные меры — провели поминки на 100 человек, несмотря на запрет. На вопрос санитарного врача, почему администрация нарушает нормы, ответили — так получилось.

Участники рейда предупредили нарушителей, что, если они будут игнорировать составленные протоколы и вновь проведут подобные мероприятия, ЦГСЭН Бишкека вправе дать рекомендации ОАО «Северэлектро» и ПЭУ «Бишкекводоканал» отключить их от электроэнергии и водоснабжения.