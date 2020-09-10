Рестораны продолжают штрафовать: проводят поминки на 200 человек

В Бишкеке сотрудники Октябрьского акимиата, представители Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы и УВД во время рейда оштрафовали ряд точек общепита за нарушение карантинных мер.
Проверка началась с комплекса «Дасмия». В ресторане «Айкол-Ордо» планировали провести памятное мероприятие на 136 человек.
Управляющая комплексом встретила инспекторов на эмоциях и уверила, что в 12.00 тут будут находиться только 50 человек, а в 15.00 придут другие 50. А то, что столы накрыты все, — чтобы не терять времени на сервировку.
«Мы соблюдаем все нормы, официанты все в масках, система вентиляции работает. Зачем вы приходите и снимать начинаете? Лучше сходите посмотрите, какие очереди в ЦОНах, про ночные клубы я вообще молчу», — комментирует ситуацию девушка.
Инспекторы составили протокол по 293 статье и оштрафовали заведение на 3 тысячи сомов. Между тем в администрации комплекса пообещали, что больше нарушения не повторятся. Но запланированное мероприятие все равно провели.
Фото 24.kg. Поминки в ресторане все-таки провели
Следующей точкой проверки стал ресторан Aksaray. Здесь, по словам управляющего, планировалось проведение поминок на 200 человек, однако по факту в ресторане насчитали 220.
Фото 24.kg. В ресторане Aksaray провели поминки на 220 человек
Инспекторы также составили протокол по 293 статье и выписали штраф в 3 тысячи сомов. Сотрудник Октябрьского УВД попросил управляющего написать объяснительную, почему количество гостей превышает 50 человек. Однако тот отказался, и милиционер пояснил, что по данному факту дадут юридическую оценку.
В ресторане «Сый-Ордо» тоже нарушают карантинные меры — провели поминки на 100 человек, несмотря на запрет. На вопрос санитарного врача, почему администрация нарушает нормы, ответили — так получилось.
Участники рейда предупредили нарушителей, что, если они будут игнорировать составленные протоколы и вновь проведут подобные мероприятия, ЦГСЭН Бишкека вправе дать рекомендации ОАО «Северэлектро» и ПЭУ «Бишкекводоканал» отключить их от электроэнергии и водоснабжения.