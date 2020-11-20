Мэрия Бишкека пригрозила штрафом торговым центрам и рынкам за неубранный снег

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека выписала предписания торговым центрам, рынкам за неубранный возле них снег и лед. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, предписания получили торговые центры «Караван», «Бишкек Парк», «Космопарк», «Народный», бизнес-центр «Ай-пери», компьютерный клуб «Олимп» и администрация рынков «Сары-ОзОн» и «Кудайберген». А всего за неделю проверено более 300 организаций.

«Согласно правилам благоустройства Бишкека, уборку и очистку от снега, льда на прилегающей территории должны проводить сами предприятия, организации, владельцы хозяйствующих субъектов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, владельцы индивидуальных жилых домов или привлекать наемных рабочих. То есть все жители независимо от форм собственности должны соблюдать чистоту и порядок в радиусе 10 метров», — напомнили в мэрии.

Для устранения нарушений дается три дня. В случае невыполнения может быть наложен штраф согласно статье 70 Кодекса о нарушениях (нарушение правил благоустройства территории) в размере трех тысяч сомов для физических лиц и 13 тысяч сомов — для юридических.