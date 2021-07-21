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Общество

За антисанитарию вокруг домов и офисов оштрафованы бишкекчане

В Бишкеке за мусор возле домов и офисов оштрафованы горожане и компании. Об этом сообщает Санитарно-экологическая инспекция мэрии столицы.

По ее данным, за антисанитарию вокруг дома в жилом массиве «Кок-Жар» оштрафована компания «Ригель» по статье 70 Кодекса «О нарушениях» на 13 тысяч сомов. По этой же статье штраф в 3 тысячи сомов грозит С.Г. и Ч.А. за беспорядок на прилегающей территории на улицах Толстого и Балтагулова.

На компанию «Шынкыйюан Фрунзе» наложен штраф в 23 тысячи сомов за невыполнение требований по производству работ на дорогах.

В Санитарно-экологической инспекции призывают жителей столицы и предпринимателей следить за порядком возле домов и офисов, не выбрасывать и не сжигать мусор в неустановленных местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201667/
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