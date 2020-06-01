При перекладке теплосетей возле школы № 5 в Бишкеке компания допустила нарушения

При перекладке теплосетей возле Национальной компьютерной школы-гимназии № 5 в Бишкеке компания допустила нарушения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в муниципалитет обратился горожанин, что на перекрестке улиц Токтогула и Шопокова какие-то земляные работы, которые опасны.

«Санпатруль мэрии оперативно выехал на место, установлено, что возле здания гимназии компания «Профспецмонтаж» проводит аварийную перекладку теплосети. Но они допустили нарушения: отсутствует информационный баннер с указанием работы и сроков завершения, нет и должного освещения участка, территория опасна для пешеходов», — отметили в мэрии.

Санпатруль выписал протокол, за невыполнение требований по производству работ предусмотрен штраф 23 тысячи сомов.