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Общество

За нарушение благоустройства столицы составлены протоколы на 5,7 миллиона сомов

С начала года за нарушение правил благоустройства столицы составили 695 протоколов на сумму 5 миллионов 713 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) столичного муниципалитета продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах и в периметре 10 метров, а также проводит разъяснения по соблюдению санитарных требований в условиях пандемии.

«За неделю составлено 9 протоколов по Кодексу о нарушениях за игнорирование правил благоустройства столицы, большинство из них в отношении строительных компаний. Предусмотрен штраф второй категории: для физических лиц — 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч сомов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что санкции вынесены за самовольное снятие дерна, выемку грунта и проведение других земляных работ без разрешительных документов, а также повреждение дорожного сооружения.

О нарушителях правил благоустройства можно сообщить:

  • Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ): 0705564756;
  • Первомайский район: 0555404818;
  • Свердловский район: 0551551745;
  • Октябрьский район: 0500210470;
  • Ленинский район: 0500085580.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160607/
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