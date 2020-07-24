За нарушение благоустройства столицы составлены протоколы на 5,7 миллиона сомов

С начала года за нарушение правил благоустройства столицы составили 695 протоколов на сумму 5 миллионов 713 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) столичного муниципалитета продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах и в периметре 10 метров, а также проводит разъяснения по соблюдению санитарных требований в условиях пандемии.

«За неделю составлено 9 протоколов по Кодексу о нарушениях за игнорирование правил благоустройства столицы, большинство из них в отношении строительных компаний. Предусмотрен штраф второй категории: для физических лиц — 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч сомов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что санкции вынесены за самовольное снятие дерна, выемку грунта и проведение других земляных работ без разрешительных документов, а также повреждение дорожного сооружения.