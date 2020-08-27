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Общество

Минобразования проведет общешкольную онлайн-акцию «Мой любимый Кыргызстан»

Министерство образования ко Дню независимости проведет общешкольную онлайн-акцию «Мой любимый Кыргызстан».

По ее данным, цель акции — научить детей любить и гордиться своей родиной, привить чувство гражданственности и патриотизма, повысить интерес к изучению истории, науки, культуры, традиций и природы, развивать интеллектуальные и творческие способности, социальные, информационные, исследовательские культурно-эстетические компетенции детей и молодежи.

Акция пройдет с 27 августа по 1 сентября среди учащихся дошкольных и школьных учебных заведений, в ее рамках проведут конкурсы:

  • республиканская интеллектуальная викторина «Кыргызстан в моем сердце»;
  • дистанционная игра «Что? Где? Когда?»;
  • республиканский конкурс компьютерных плакатов «Мой любимый Кыргызстан»;
  • республиканский онлайн-конкурс видеороликов «Мой любимый Кыргызстан»;
  • танцевальный марафон «Будущее Кыргызстана в детях!».

Итоги акции будут объявлены 1-2 сентября. Победителей конкурса наградят дипломами министерства. Условия можно скачать на сайте ведомства. Телефоны для справок: 0312383260, 0312315847, 0312315874.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163399/
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