USAID предоставило гранты на $230 тысяч для поддержки жертв домашнего насилия

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило одиннадцати НПО гранты в размере $230 тысяч для защиты и поддержки жертв гендерного и домашнего насилия во время пандемии COVID-19. Деньги будут направлены на улучшение работы центров, предоставляющих убежище пострадавшим от насилия. Гранты помогут усилить психологическую и юридическую помощь, а также реализовать ряд других мероприятий в этом направлении. Средства предоставляются в рамках проекта USAID «Жигердуу жарандар».

Отмечается, что «Жигердуу жарандар» — это пятилетний проект, финансируемый USAID и реализуемый в Кыргызской Республике международной организацией FHI 360 в партнерстве с ACTED и ОО «Юристы Ферганской долины без границ». USAID поддерживает идею о том, что гражданское общество и правительство являются партнерами в решении проблем развития страны.

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Уточняется, что сотрудничество USAID и неправительственного сектора в этом направлении — ответ на рост числа случаев домашнего насилия, зарегистрированных с марта 2020 года, когда был введен карантинный режим в связи со вспышкой коронавируса. Партнерские организации будут оказывать психологическую и юридическую помощь жертвам, а также поддержат шелтеры и центры по оказанию бесплатных консультаций и телефонной горячей линии для детей «111» Министерства труда и социального развития. Помимо этого, организации реализуют информационные кампании по предупреждению насилия и проведут работу по улучшению сотрудничества между государственными органами, ответственными за предупреждение насилия, особенно в отношении девочек подросткового возраста.

«В Кыргызстане, как и во многих других странах мира, пандемия COVID-19 привела к значительному увеличению числа случаев гендерного и домашнего насилия. Мы намерены и впредь принимать решительные меры для того, чтобы домашнее насилие не угрожало семьям в стране, а также защищать и поддерживать жертв домашнего насилия», — отметил исполняющий обязанности директора миссии USAID в Кыргызстане Алдер Бартлетт.

Из-за пандемии люди были вынуждены соблюдать режим домашней изоляции, и в этой связи женщинам и детям стало особенно сложно избежать жестокого обращения. Алдер Бартлетт

В сообщении также говорится, что грантовое финансирование позволит усилить деятельность 88 местных комитетов по предупреждению насилия в семье и поможет создать 13 новых в разных регионах страны.

В число организаций гражданского общества, получивших гранты USAID на проекты по предотвращению гендерного и домашнего насилия, вошли следующие организации: Общественное объединение (ОО) «Абийир эл» (Иссык-Кульская область), ОО «Активист» (Баткенская область), ОО «Аялзат» (Таласская область), Общественный фонд «ДИА» (Ошская область), кризисный центр «Каниет» (Джалал-Абадская область), ОО «Нуржолбер» (Нарынская область), ОО «Центр помощи женщинам» (новостройки Бишкека и Чуйская область), ОО «Кыргызская ассоциация женщин-судей», Общественный фонд (ОФ) «Открытая линия», ОФ «Лига защитников прав ребенка».

Согласно статистике МВД, в Кыргызстане фактов домашнего насилия во время карантина зарегистрировано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период в 2019 году.